سيف محمود يكتب: أيها المطورون!

الإغراق في المحلية يوصلك للعالمية، هكذا تعلمت، ولنا في الهند والصين أمثلة واضحة وضوح الشمس

إعلاميًا، وتحديدًا في مصر، أصبح الأمر يسير نحو غير المفهوم وغير المنطقي، فالتوجه بات واضحًا (قناة أخبار واحدة ورياضة واحدة مثلًا) وبناء عليه، أصبح التفسير الوحيد لذلك هو التوجه نحو المنافسة الخارجية، لأنه لم يعد هناك منافسة داخلية من الأساس إلا في بعض المناطق التي تناقش الشأن الداخلي وتهتم بالمواطن المصري، فقناة رياضة واحدة ستنافس من؟! وقناة اخبار واحدة أيضًا، من المنافس؟





وبالتالي فالتحدث عن المنافسة خارجيًا على مستوى الأخبار والرياضة هو أشبه بالحلم الذي يصعب تحقيقه وذلك بسبب عدة عوامل، منها:

١_ هل لدينا الإمكانيات (المادية) لإطلاق قناة أخبار لديها قدرة على منافسة مؤسسات عملاقة مثل القنوات الإقليمية المنافسة لأكبر القنوات الإخبارية العالمية؟ وغيرها من شبكات عملاقة تعمل في منطقة الشرق الأوسط؟

فمثلًا، قنوات العربية لديها مكاتب عديدة في العالم ولديها عدد من الموظفين وفرق العمل (الجاهزة) لنقل أي حدث في أي بقعة في العالم في دقائق معدودة...

٢_ هل نملك ماديًا ما يجعل قناة رياضة مصرية تنافس عالميًا وإقليميًا قنوات أخرى استحوذت على كافة البطولات العالمية والإفريقية والأسياوية؟ وهل نمتلك الماديات التي تمكننا من شراء حقوق البث لأحداث رياضية هي الأهم في العالم؟ هل نملك ما يجعل المشاهد العربي يترك توجهه نحو هذه القنوات ليشاهد قناة الرياضة المصرية؟

أتذكر منذ شهر تقريبًا عندما قال الأستاذ والنائب مصطفى بكري أن ما يحدث في الإعلام حاليًا ليس صحيح وأننا بحاجة لفتح المزيد من القنةات وليس غلق وتقليل مساحة العرض.

وعلى الطرف الأخر، وعندما نتحدث عن المحتوى الترفيهي والقنوات العامة، فقد أصبح الوضع غير مفهوم ولا يبشر بأي منافسة خارجية بالمرة، فالمحتوى أصبح شبه مكرر ولا يوجد أي جديد، فتجد أن معظم القنوات تعتمد على برامج نجوم تستضيف نجوم أخرين! وبرامج المرأة قليلًا ما تقدم بالفعل ما ينفع ويناقش قضايا المرأة.

وفي نهاية الأمرن يوجد فمجموعة قنوات عربية رصدت ميزانية إنتاجية قدرها ٤٥٠ مليون دولار للموسم الجديد! وهي مجموعة قنوات واحدة، وأحب أن أنوه أن ميزانية القنوات المصرية خاصة وعامة بما تملكه من محتوى درامي وبرامجي لا يتعدى ال ٣٥٠ مليون دولار!

فبأي منطق يقول بعض صانعي القرار أن التوجه أصبح حاليًا لمواجهة الخارج؟ بعض القنوات تقوم بإنتاج موسم من البرامج الترفيهية وبعدها نجد أنه لا يوجد إستمرارية ويكون السبب الرئيسي هو عدم سداد المستحقات! فكيف ستنافس خارجيًا؟

أتمنى أن يعود إعلام مصر بقوته الجبارة السابقة حيث كنا في الطليعة وكنا الأفضل، فمصر هي مهد الإعلام ومن أرضها جاء كل من هم محترفون الأن ومعظم من يقومون بإدارة القنوات الكبرى خارجياَ هم مصريين.