محامي نتنياهو وقائد البحرية الإسرائيلي السابق يواجهان تهمة الاختلاس

ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن الشرطة الإسرائيلية توصي بتوقيف محامي نتنياهو السابق دان شمرون، وقائد البحرية السابق اليعيزر ميروم بتهمة الاختلاس في قضية الغواصات.



وأنهت الشرطة الإسرائيلية تحقيقاتها في "الملف 3000"، أو ما يطلق عليه "قضية الغواصات"، ومن المتوقع أن تقدم قريبا للنيابة العامة توصياتها بتقديم لوائح اتهام ضد المشتبه بهم الرئيسيين في القضية.



وقالت الصحيفة إن قضية الغواصات هي إحدى أخطر قضايا الفساد التي حققت بها الشرطة حول الرشوة والاحتيال بممتلكات أمنية للدولة بقيمة عشرات ملايين الدولارات.



وكانت تحقيقات الوحدة "لاهاف 433" انتهت بعد سنة وثمانية أشهر، ويجري حاليا العمل على إنهاء كتابة التلخيصات والتوصيات.



ويعتقد محققو الشرطة أن هناك شبكة من الأدلة لتقديم لوائح اتهام في قضية الغواصات ضد المحامي شمرون والقائد السابق لسلاح البحرية إليعزر ماروم.