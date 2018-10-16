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محافظات

استمرار تحصين المواشي ضد الحمى القلاعية بالأقصر حتى نهاية أكتوبر

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 10:15 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
شمس يونس
أعلن الدكتور عاطف أحمد على مدير عام مديرية الطب البيطرى بمحافظة الأقصر، استمرار أعمال لجان التحصين الخاصة بالحملة القومية ضد أمراض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع بمدن وقرى المحافظة حتى نهاية أكتوبر الجارى.

وأوضح أحمد أن لجان التحصين انهت حتى الآن، أعمال تحصين 23 ألفا و784 رأس ماشية منذ بدء الحملة 15 من سبتمبر الماضى تتضمن 15691 بقرة، و4484 جاموسة، و3609 أغنام بنسبة بلغت حوالى 65 % من أجمالى رؤوس الماشية بالمحافظة.

وأشار إلى تمديد أعمال التحصين حتى نهاية أكتوبر الجارى، لضمان تغطية اللجان لجميع قرى مراكز المحافظة وتحصين أكبر عدد من المواشى.
 
جدير بالذكر أن الحملة القومية الثانية لعام 2018 للتحصين ضد أمراض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع قد بدأت أعمالها 15 من سبتمبر الماضى على مستوى محافظات الجمهورية، وبلغ عدد رؤوس الماشية المستهدف تحصينها بمحافظة الأقصر حوالى 65 ألف رأس ماشية.

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