الرئيس السيسي يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول بموسكو

قام الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الثلاثاء بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري للجندى المجهول بالميدان الاحمر في العاصمة الروسية (موسكو ).



وعقب وصول الرئيس السيسي إلى مقر النصب التذكاري ، عزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطني لكل من روسيا ومصر.



ومن المقرر أن يلقي الرئيس السيسي في وقت لاحق اليوم كلمة أمام مجلس الفيدرالية الروسي بموسكو، وهو الغرفة الأعلى في البرلمان الروسي.



