موجز أخبار البلد: قمة مصرية روسية.. وتطورات حالة تامر حسني





رصد موقع "صدى البلد" أبرز الأخبار والأحداث، أمس "الاثنين" والتي تنوعت بين الأخبار السياسية والرياضية والفنية والعالمية.



وكان من بين أبرز الأخبار: اليوم قمة بين الرئيس السيسي ونظيرة بوتين في روسيا.. وتوقيع اتفاق شراكة وتعاون إستراتيجي بين البلدين، والصحة تلزم العيادات بإعلان سعر الفيزيتا وإعطاء إيصال للمريض.



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وصرحت مصلحة الضرائب العقارية بأنها لا توجد لديها نية لمد فترة تحصيل الرسوم.



وعلى الصعيد الخارجي، جاء خبر رفع علم سوريا على معبر القنطيرة بالجولان المحتلة.



وعلى صعيد الفن، تطورات حالة الفنان تامر حسني الصحية.



