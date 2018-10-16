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ديني

علي جمعة يكشف عن السبب الحقيقي لعزوف المسلم عن الزنا والسرقة والكذب

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 09:57 ص
صدى البلد
عبد الرحمن محمد
قال الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف إن الإيمان باليوم الآخر يتحكم في سلوك الإنسان، ويتحكم في أفعاله، ويتحكم في اتخاذ قراراته فتراه يقدم على شيء -وإن كانت فيه مشقة أو فوات لذة- إذا رأى أنَّ ذلك يقربه من الجنة ويترتب عليه الثواب، وتراه يمتنع عن شيء -وإن كانت فيه لذة- ويحجم عنه؛ لأنَّه يراه يقرب إلى النار، وهذا مرتبط بقضية الإيمان بالله والإيمان بالتكليف، فلِمَ يُحجم الإنسان عن الزنا أو السرقة أو القتل؟ إنَّه يخاف الله ويأتمر بأمره، وليست القضيةُ قضيةً أخلاقية فقط، وليست تَفَضُّلًا من ذلك الإنسان الذي امتنع عن الزنا والخنا والفاحشة والسرقة؛ بل هي قضية الإيمان باليوم الآخر الذي ربط الله -سبحانه وتعالى- فيه الخير بالثواب، والشر بالعقاب.

وأضاف جمعة في بيان له عبر صفحته الرسمية قائلا: هذا الإيمان يؤثر أيضًا على الحياة، ويجب أن يؤثر عليها بصورة إيجابية؛ وإلَّا تحول الخوف والرجاء إلى أسبابٍ لإعاقة الحياة، والحقيقة: أنَّ الله شرعها لحماية الحياة، ولدفعها، فإذا كانت تصرفاتنا قد حولتها إلى عائق للحياة؛ كان ذلك ضد مقصود الشرع الشريف.

وتابع: الحج -مثلًا- شُرع لحفظ النفس في كل صورها، فلا ينبغي أن نحوله إلى ما يكون سببًا في قتل النفس التي حرم الله قتلها إلَّا بالحق؛ حيث يجب علينا أن ندرك الزمان وما حدث فيه ، والمكان وسعته، والأشخاص ومدى علمهم بدينهم، والأحوال وما طرأ عليها من تغير؛ فنحقق مقصود الشرع منه.

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