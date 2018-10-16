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أخبار العالم

ترامب يعبر عن دعمه الكامل لماتيس بعد انتقاد لاذع

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 09:56 ص
صدى البلد
رويترز
قال وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد دعمه الكامل له بعدما وصف الرئيس الجمهوري الوزير بأنه "ديمقراطي إلى حد ما" يمكن أن يرحل عن الإدارة الأمريكية.

وقال "ماتيس" للصحفيين قبل هبوط طائرته في فيتنام اليوم، الثلاثاء، إن ترامب عبر عن دعمه له في اتصال هاتفي خلال رحلته من واشنطن التي استغرقت نحو 20 ساعة.

وقال ماتيس الذي قلل من أهمية تصريحات ترامب لبرنامج "60 دقيقة" بشبكة (سي.بي.إس) "قال (ترامب)’أنا معك مئة بالمئة’"، وردا على سؤال بشأن ما إن كان ديمقراطيا كما ألمح ترامب قال ماتيس إنه لم يسجل نفسه كديمقراطي أو جمهوري، وأضاف "لم أسجل قط اسمي في أي حزب سياسي".

وسعى ماتيس لتصوير الأمن القومي على أنه قضية تسمو على السياسة الحزبية، كما أشار إلى خدمته العسكرية الطويلة التي علمته أن يتصرف على نحو "يعكس الفخر بالتجرد من الانتماءات السياسية" حيث ينفذ الجنود الأمريكيون أوامر الرئيس سواء كان ديمقراطيا أو جمهوريا على حد سواء، وقال ماتيس إنه لم يتطرق في أحاديثه مع ترامب إلى ترك منصبه ونفى تكهنات بأنه يواجه ضغوطا لحمله على ترك منصبه، وأضاف "أنا في فريقه. لم نتحدث أبدا عن رحيلي. وكما ترون هنا نحن في طريقنا (إلى آسيا). نواصل القيام بعملنا فحسب".

وهذا هو أول رد فعل لماتيس بعدما أثارت تصريحات ترامب لشبكة (سي.بي.إس) تساؤلات عما إذا كان ماتيس يستعد لترك منصبه ربما بعد انتخابات التجديد النصفي الأمريكية في الشهر المقبل.

وكان ترامب قال للبرنامج الإخباري "إذا أردتم أن تعلموا الحقيقة فأعتقد أنه ديمقراطي إلى حد ما. لكن الجنرال ماتيس شخص طيب. إننا نتعامل معا بشكل جيد للغاية. قد يرحل. أعني أنه في مرحلة ما كل شخص يرحل".

وصار مستقبل ماتيس مثار تكهنات وسائل الإعلام خاصة بعد صدور كتاب للصحفي الأمريكي بوب وودوارد نسب لماتيس انتقاده ترامب في اللقاءات الخاصة مع زملائه. ونفى ماتيس بشدة الإدلاء بتعليقات على هذه الشاكلة.

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