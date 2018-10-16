عداؤون من كينيا وإثيوبيا يفوزون بسباق بوخارست الدولي

فاز العداء الكيني هوسيا كيبكيمبوي في ماراثون بوخارست الدولي حيث تمكن من الانتهاء من مسافة السباق في زمن قدره

( 02:11:31 ) أما في فئة السيدات فقد تمكنت العداءة إربا ألماظ جيلانا من إثيوبيا من الوصول لخط النهاية في زمن ( 02:41:29 )،وفي المركز الثاني في فئة الرجال فاز الكيني كيموتاي جويل كيبكوجي منهيا مسافة السباق في زمن قدره ( 02:11:59 ).



وحل الإثيوبي قالب قاشيبو ثالثا في زمن قدره ( 02:13:22 ). وفي فئة السيدات حلت متسابقتان من رومانيا في المرتبة الثانية والثالثة من مسابقة السباق.



وذكر موقع "رومانيا-إنسايدر" الإخباري أن ماراثون بوخارست، الذي اختتم أمس، استقطب ما يربو على 19 ألف مشارك من أكثر من 70 دولة في نسخته هذا العام.