رؤى نورا السعدي بجاليري بيكاسو إيست.. السبت

تفتتح الفنانة نورا السعدي، في السابعة مساء السبت المقبل، معرضها "رؤى" بجاليري بيكاسو إيست بالقاهرة الجديدة وبحضور نخبة من الشخصيات العامة والثقافية وعدد من نجوم الفن والجمهور، حيث يستمر حتى 10 نوفمبر.



وعن مضمون الأعمال قالت الفنانة: "يجمعنا كوكبنا لنعيش سويًا رحلة حياة تربطنا فيها علاقات متباينة ومتشابكة، نحيا فيها نهارنا معًا بمشاعر متناقضة تتبدل فيها مشاعرنا بين فرح وأمل وخوف ورضا وأحيانًا سخط، وسط هذا الصخب حين نخلد في ليلنا بسكونه يصرخ هذا المكنون الذي بداخلنا ويتجسد في صورة رؤى غالبًا، لا نستطيع تفسيرها ولكنها في النهاية عبرت عما بداخلنا، خرج بلا قيود وبعشوائية، هكذا أجد فرشتي تخرج ما بداخلي أفرغها بريشتي في عالمي ومرسمي."



وأقامت "نورا" مؤخرًا معرضًا بالمركز المصري للتعاون الثقافي الدولي، وشاركت في العديد من المعارض الفردية والجماعية مع زملائها الفنانين، ومعرض لون في لون بجاليري بيكاسو إيست.

