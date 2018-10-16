الحالة المرورية.. كثافات بمحور 26 يوليو وانقلاب سيارة على صحراوي أسوان

أفاد الخبير المروري اللواء أحمد هشام، بأن الحالة المرورية جيدة على جميع الطرق والمحاور، موضحًا أن هناك بعض المناطق التي تشهد كثافات مرورية متوسطة الكثافة منها محور 26 يوليو.





وأشار "هشام"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى" اليوم، الثلاثاء، إلى انقلاب سيارة ملاكي بطريق أسوان الصحراوي الغربي؛ نتيجة السرعة الزائدة ، وتُوفي جميع راكبيها.





وكشف الخبير المروري، عن أن السيارة كان بداخلها 5 أفراد، قائد السيارة، وامرأتان، وطفلان، وتم سحب السيارة والدفع بسيارات إسعاف لنقل الوفيات إلى المستشفى.