ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

سيارات

الحالة المرورية.. كثافات بمحور 26 يوليو وانقلاب سيارة على صحراوي أسوان

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 10:13 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
شيماء مجدي
أفاد الخبير المروري اللواء أحمد هشام، بأن الحالة المرورية جيدة على جميع الطرق والمحاور، موضحًا أن هناك بعض المناطق التي تشهد كثافات مرورية متوسطة الكثافة منها محور 26 يوليو.

وأشار "هشام"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى" اليوم، الثلاثاء، إلى انقلاب سيارة ملاكي بطريق أسوان الصحراوي الغربي؛ نتيجة السرعة الزائدة، وتُوفي جميع راكبيها.

وكشف الخبير المروري، عن أن السيارة كان بداخلها 5 أفراد، قائد السيارة، وامرأتان، وطفلان، وتم سحب السيارة والدفع بسيارات إسعاف لنقل الوفيات إلى المستشفى.

ترشيحاتنا

الاستثمار : 3 مليارات دولار تمويل جديد من البنك الدولي لمصر

شاهد.. خطأ فادح لمذيع نادي الكويت.. استبدل أستراليا بإسرائيل

محمد طلعت: تعاملت مع سباب حسام غالي لي بـ قلة خبرة وبكيت.. فيديو

واس: السعودية تبدأ التحقيق في سقوط طائرة عسكرية واستشهاد طاقهما

سباب وشتائم لـ نتنياهو وليبرمان من قادة إسرائيل

العثور على جثة مصري قبالة شاطئ مدينة سان دييجو الساحلية.. فيديو

عدلي القيعي: لم ننجرف لضم حسين الشحات للأهلي.. فيديو

ترامب: تقارير قتل السعودية لـ خاشقجي مجرد شائعات.. فيديو

تعرف على ما كتبه رئيس الوزراء في دفتر زيارات مدرسة القناة ببورسعيد.. صور

بث مباشر.. انطلاق فعاليات المؤتمر العالمي لدار الإفتاء

انطلاق أعمال مؤتمر الإفتاء العالمي بمشاركة 73 دولة

شوقي غريب يكشف موعد ضم رمضان صبحي للمنتخب الأوليمبي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر غير متوقع لإطلالة وفاء الكيلاني فى تخاريف.. صور

طريق جديد لتأهيل الأطفال المعرضين للخطر في الشوارع

صدفة سعيدة ساقتها إلى التتويج.. ناريمان خالد تعيد مصر إلى مسابقة ملكة جمال الكون.. صور

معبد دوش بباريس معلم أثري يواجه شبح الاندثار.. أعمدة البهو تساقطت والجدران تآكلت بفعل الرمال

السجاد اليدوى .. موضة تجمع بين العبق والجمال

فيديو

بث مباشر.. انطلاق فعاليات المؤتمر العالمي لدار الإفتاء
ننشر أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم الثلاثاء.. فيديو
شاهد.. الصحة توضح حقيقة واقعة مصاب الإيدز بمستشفى المنيرة
شاهد.. السيسى يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول بموسكو
طريقة عمل كب كيك للشيف أميرة شنب

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح برلماني باستبدال عقوبة تعاطي الحشيش بالعلاج النفسي؟

هل تؤيد مقترح برلماني باستبدال عقوبة تعاطي الحشيش بالعلاج النفسي؟