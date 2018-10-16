محافظ الغربية يتابع أعمال التطوير بشارع الجلاء.. صور

تفقد اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية، أعمال تطوير شارع الجلاء بطنطا بطول 2.6 كيلو متر وبتكلفة 30 مليون جنيه تنفيذ الهيئة العربية للتصنيع، تحت إشراف مديرية الطرق بالغربية.



ووجه محافظ الغربية الشركة المنفذة بالانتهاء من أعمال التطوير في الموعد المحدد والتنسيق مع مديرية الطرق والمرور لإقامة نقاط عبور للمشاة بالشارع وكذلك إقامة مطبات صناعية منعًا لحدوث أي تصادمات لعدم تكرار الوضع فى شارع البحر، وسرعة تجميل منطقة نافورة المياه الموجودة أمام كوبري القرشي وكذا وضع أحواض زرع بالمساحات الفارغة واستهداف عدد كبير من الزراعات المثمرة طبقًا لمبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى وأن أى زراعات تجميل بأى طريق تكون زراعات مثمرة.



وتفقد محافظ الغربية أيضًا المبنى الأثري لسبيل على بك الكبير والحديقة الملحقة به والتقى بالموظفين الموجودين بالمبنى، حيث أكد المحافظ أنه سيتم التنسيق مع الآثار بخصوص تجميل حرم السبيل والحفاظ على الأثر ومراعاة حرم الأثر طبقًا لمواصفات وزارة الأثار مع عدم نقله من مكانه لعدم تأثره.