سباب وشتائم لـ نتنياهو وليبرمان من قادة إسرائيل

ذكرت القناة السابعة الإسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع أفيجدور ليبرمان تم توجيه السباب والشتائم من كبار الوزراء والسياسيين في إسرائيل.



وقالت القناة أن هناك خلافا كبيرة داخل الكابينت، حول قرار وزير الجيش ليبرمان وقف ضخ الوقود إلى قطاع غزة.



وعلي سب وزراء الكابينت، وزير الجيش ليبرمان، ووصفوه بانه متهور، وغير مسؤول، وقد يؤدي إلى زيادة فرص اندلاع مواجهة عسكرية كبيرة.



فيما شنت رئيسة المعارضة تسيبي ليفني هجومًا لاذعًا على رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووجهت له السباب والشتائم متهمة إياه بأنه عنصري ويخلق أعداء إسرائيل ويصف الملايين من مواطني الدولة بخونة لمجرد كون آرائهم تختلف عن آرائه.