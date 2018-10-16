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انضمام الكاتب الأمريكى بول شريدر للجنة تحكيم مهرجان ماكو السينمائي

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 10:28 ص
صدى البلد
أ ش أ
انضم الكاتب والناقد الأمريكى "بول شريدر"، إلى لجنة تحكيم "مهرجان ماكو السينمائى"، المزمع إقامته فى الفترة من 8 إلى 14 ديسمبر القادم، إلى جانب صانع الأفلام فى هونج كونج "مابل تشونج"، والممثلة الهندية "تيلوتاما شوم"، والمنتج البولندى"بول كورى".

ومن المنتظر أن يترأس المخرج الصينى "شين كاى جى" لجنة التحكيم، بينما يشارك فى المهرجان النجم الأمريكى "نيكولاس كيدج" والممثل الصينى "آرون كسفيرين".

وقد خصصت "الجائزة الدولية"، وهى قسم المنافسة الرئيسى فى مهرجان "ماكاو" لصانعى الأفلام الصف الأول والثانى، وقدرها 60 ألف دولار لأفضل فيلم.

وتمكن الكاتب والناقد الأمريكى "بول شريدر" على مدار مشواره المهنى الطويل من تقديم العديد من الأعمال الأدبية والسيناريوهات الهامة لنخبة من الأفلام الكلاسيكية التى شارك فيها عدد من ألمع المخرجين الأمريكيين العالميين، أمثال "مارتن سكورسيزى" عن فيلمي "سائق سيارة أجرة"، و"الثور الهائج".

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