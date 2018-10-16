الكاتبة الفرنسية كاترين لابورد تكشف عن إصابتها بمرض الباركنسون

بعد أكثر من أربع سنوات من إصابتها، كسرت الكاتبة والمذيعة التلفزيونية الفرنسية كاترين لابورد صمتها وأعلنت "عبر تويتر" بشجاعة عن إصابتها بمرض الباركنسون والشلل الرعاش، وبالرغم من تلقيها العلاج إلا أنها استمرت –لمدة عامين- فى تقديم برنامجها عن الأرصاد الجوية على قناة تى .أف -1 التلفزيونية الفرنسية.



وتلقت كاترين، العديد من الرسائل من مشاهدى برنامجها عن الطقس على مدار 28 عاما.. وقد وصفوها بالشجاعة، حيث استطاعت محاربة المرضى فى صمت رهي .