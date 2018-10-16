شاهد.. حنان شوقي في مولد السيد البدوي.. والمريدون يتجمعون حولها

شهدت احتفالات مولد السيد البدوي بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، مشاركة الفنانة حنان شوقي، برفقة أقاربها وزملائها الذين حرصوا على أداء الصلاة ومشاهدة جميع مقتنيات وساحة المسجد.



كما فُتحت أبواب الأضرحة الثلاثة للفنانة وزملائها الذين ظلوا نحو ساعة بداخله وزيارة الضريح والتضرع إلى الله وإقامة صلاة العشاء جماعة، وتجمع حولها المريدون لالتقاط صور سيلفي معها.



ورحب مسئولو المسجد بالفنانة وزملائها واصطحبوهم في جولة موسعة زاروا خلالها جميع أروقة المسجد وتفقدوا الأضرحة ووضعوا أموالا في صناديق النذور.