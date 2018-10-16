مستقبل وطن بالغربية يتحمل تكلفة 20 عملية زرع قرنية

أعلن محمد عريبي أمين حزب مستقبل وطن بالغربية، أن الحزب تحمل تكلفة إجراء 20 عملية زرع قرنية كاملة لعشرين مريضا من أبناء المحافظة المقرر لهم مثل هذا النوع من العمليات لمساعدتهم في استعادة البصر.





وجاء ذلك في إطار برنامج الحزب لمساعدة غير القادرين من المواطنين خصوصًا من يحتاجون إلى إجراء عمليات جراحية كبرى.



