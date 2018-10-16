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محافظات

مستقبل وطن بالغربية يتحمل تكلفة 20 عملية زرع قرنية

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 11:34 ص
محمد عريبي أمين حزب
محمد عريبي أمين حزب مستقبل وطن بالغربية
أحمد على
أعلن محمد عريبي أمين حزب مستقبل وطن بالغربية، أن الحزب تحمل تكلفة إجراء 20 عملية زرع قرنية كاملة لعشرين مريضا من أبناء المحافظة المقرر لهم مثل هذا النوع من العمليات لمساعدتهم في استعادة البصر.

وجاء ذلك في إطار برنامج الحزب لمساعدة غير القادرين من المواطنين خصوصًا من يحتاجون إلى إجراء عمليات جراحية كبرى.

وطالب عريبي، المرضى المحتاجين لإجراء ذلك النوع من العمليات من أبناء المحافظة، بضرورة التوجه بأوراقهم ومعهم التقارير الطبية التي تفيد احتياجهم لإجراء عملية زرع قرنية وتسليمها بمقر أمانة حزب مستقبل وطن محافظة الغربية والكائن بشارع الجيش بمدينة طنطا أو التواصل مع الحزب هاتفيا، حتي يتسني لهم إجراء العمليات مجانًا.

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