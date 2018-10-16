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بين الناس

مواطنة تستغيث: بنتي محتاجه علاج طبيعي كل شهر وإحنا على قدنا.. صور

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 12:17 م
صدى البلد
وسام مختار
استغاثت أم نورين إحدى سكان مدينة السلام بالقاهرة، بوزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، لمساعدتها فى علاج طفلتها نورين وليد صلاح التى تبلغ من العمر 4 سنوات من مياه على المخ وكهرباء وجلطة بالجزء الأيمن.

وأوضحت في رسالتها من خلال شكاوى موقع صدى البلد: "أنا طالبة مساعدة لبنتي عندها 4 سنين جالها نزيف على المخ فى عمر الشهرين كنت بعمل اللى عليا وأقدر عليه بس النزيف ساب مكانه وعمل مياه على المخ وكهرباء وعمل جلطة فى الجزء الأيمن من الجسم.. كل اللى محتاجاه مركز علاج طبيعي يكون كويس لـنورين عشان تبقى كويسة.. المراكز اللي جمبي مش كويسة مش ساعفة الحالة والكويس غالى جدا ١٢٠٠ في الشهر.. وأنا جوزي على قده مش متوفر المبلغ ده معايا كل شهر".

واستغاثت بالدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والجمعيات الخيرية لمساعدتها فى علاج طفلتها لعدم قدرتها على تحمل تكلفته، وناشدت من يرغب بمساعدته فى التواصل على رقم 01014266947.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 أو من خلال رقم الواتس آب 01025555056.

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