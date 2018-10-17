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محافظات

محافظ الشرقية: خطة تنموية شاملة بكافة القطاعات

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 01:01 ص
الدكتور ممدوح غراب
الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
محمد الطحاوي
أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أنه تم وضع خطة تنموية شاملة للارتقاء بمستوى الخدمات العامة والتنموية بكافة مراكز ومدن المحافظة وذلك من خلال تكثيف الجهود المبذولة بكافة القطاعات لنيل رضا المواطنين وتحسين مستوى الخدمات والاستفادة الكاملة منها وخلق بيئة حضارية ونظيفة وصحية للمواطنين .

وأضاف المحافظ انه تم التشديد على ضرورة تضافر كافة الجهود بين الأجهزة التنفيذية المختلفة وتقديم الدعم والتعاون الكامل وبذل قصارى جهدهم فى أداء عملهم لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

واشار المحافظ الي ضرورة المرور الميدانى اليومى لمتابعة أعمال النظافة الدورية وفقًا للتوقيتات المعلنة ورفع الإشغالات والإزالة الفورية للتعديات المخالفة على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة والاستماع للمواطنين وإيجاد الحلول السريعة لها وكذلك متابعة المشروعات الجارى تنفيذها وإزالة كافة المعوقات التى تقف حائلًا من استكمالها ودخولها الخدمة طبقًا للجدول الزمنى المحدد لاستفادة المواطنين منها.

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