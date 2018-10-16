محافظ أسوان يرحب بمبادرة عنيك في عنينا لمكافحة فيروس C

أكد اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، دعمه للمبادرات المجتمعية التي تهدف إلى رفع جودة الخدمات وتوفير حياة كريمة للمواطن الفقير، مرحبًا بمبادرة "عنيك في عنينا"، وهي إحدى أهم المبادرات التي تتبناها مؤسسة صناع الخير للتنمية وهي نموذج يحاكي الإنجاز المصري في مكافحة فيروس سي، حيث يجري الاستعداد لدخول أسوان في المشروع القومي للفحص الشامل للكشف عن فيروس سى والأمراض غير السارية ضمن محافظات المرحلة الثانية التي ستبدأ من 1 ديسمبر 2018 وحتى 28 فبراير 2019، والتي تستهدف الكشف على جميع المواطنين.





جاء ذلك أثناء لقاء المحافظ مع وفد المؤسسة برئاسة الدكتور عز الصادق، مدير فرع أسوان، والذي يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للاهتمام بصحة المواطن المصري.





وقد طالب اللواء أحمد إبراهيم من المؤسسة بالتوسع في تنظيم القوافل الطبية لمكافحة أمراض العيون وخاصة فى القرى البعيدة والمناطق النائية، بجانب الاهتمام بتوعية البسطاء بطرق الوقاية لتجنب مسببات العمى.





وأكد على تسخير جميع إمكانيات المحافظة والجهات المعنية لإنجاح هذه القوافل الطبية، بجانب رعاية أنشطة المؤسسة الأخرى، ولا سيما حملة مكافحة فيروس سي، بالإضافة إلى تركيب وصلات المياه المنزلية، فضلًا عن مبادرة بالهنا والشفا لتوزيع المواد الغذائية.





من جانبه استعرض عز الصادق أعمال المبادرة وآليات التوسع فيها لتشمل جميع قرى ومدن المحافظة لعمل مسح شامل لمرضى العيون، وخاصة بعد نجاح أول قافلة طبية لها بقرية النجاجرة بكوم أمبو، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 1100 حالة الشهر الماضي، كما أن المؤسسة تقوم بتنفيذ 3 قوافل أخرى في شهر أكتوبر الجاري، تستهدف علاج حوالى ألف مريض مجانًا، وذلك بقرى أبو الريش بحري ونجع العرب بدراو وخور قبلى بكوم أمبو.