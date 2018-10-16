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مرأة

للمتزوجين الجدد.. أساسيات طهي الأرز بطريقة نجلاء الشرشابي

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 12:02 م
صدى البلد
ريهام قدري
يعتبر طبق الأرز أساس السفرة لأي دولة وقد تقع الفتيات في بداية حياتهن في مشكلة طهي الأرز بالطريقة الصحيحة، ولكن اليوم يمكنك التخلص من هذه المشكلة مع الشيف نجلاء الشرشابي، التي قدمت أساسيات طهي الأرز للمبتدئين بأنواعه المختلفة مع الخطوات والمقادير عبر برنامجها "على قد الإيد".

أساسيات طهي الأرز:

نغسل الأرز إذا احتاج ذلك، لابد من تسخين المادة الدهنية جيدا السمنة أو الزيت قبل تحمير الشعرية، أو الأرز أو لسان العصفور.

لابد أن تغلي المياه المضافة له للتسوية أولا ثم نقلل النار ونغطيها جيدا.

لو عندك "شياطة" ضعيها أسفل الإناء لتفصلها عن النار المباشرة.

بعد وضع المكونات معا لابد من التقليب للتأكد من غمر المياه للكمية كلها.

بعد تقليل النار نتركه لمدة 15 إلى 20 دقيقة حتى تكتمل التسوية دون أن ننزع غطاء الإناء.





ضبط معايير مكونات الأرز الأساسية



كل كوب أرز له نصف ملعقة ملح صغيرة

كوب أرز له نصف ملعقة سمنة كبيرة

2 كوب أرز له نصف كوب من الشعرية أو لسان العصفور أو الأرز للتحمير

2 كوب أرز له 2كوب ونصف مياه

يمكن مضاعفة المكونات بنفس التدريج

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