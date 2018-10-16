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اقتصاد

رئيس هيئة الاستثمار: نعمل على تطوير قطاع المحاجر وإزالة المعوقات

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 11:33 ص
محسن عادل رئيس هيئة
محسن عادل رئيس هيئة الاستثمار
ولاء عبد الكريم
أكد محسن عادل رئيس هيئة الاستثمار،أن الدولة تولي اهتماما كبيرا لتنمية وتطوير صناعة مواد البناء،وتقوم بإزالة كافة المعوقات التى تواجه المستثمرين بالقطاع ، خاصة وأن مصر تمتلك العديد من المحاجر التي تتضمن موارد يمكن من خلالها خلق صناعة قادرة على المنافسة بالأسواق الخارجية ، إلا أنه يتم استغلالها بشكل خاطئ.

وأضاف عادل،خلال اجتماعه بغرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات ،اليوم،الثلاثاء،أن المشكلة الأساسية هى استخدام المحاجر بتصدير المستخرج منها كمواد خام ويعاد تصديرها لمصر مصنعة بأضعاف ثمنها الأصلى،مدللا بكربونات الكالسيوم فى المنيا والذى يتم استخراجه بدرجة نقاء 99% ويتم تصديره كمادة خام.

وأكد أن الدولة تدعم التوسع فى الصناعة من خلال توفير المواد الخام للصناعات بدلا من استيرادها، لافتا الى ان الفترة القادمة تتطلب إنشاء مدينة صناعية متكاملة لإنتاج وتصنيع المواد الخام المستخرجة من المحاجر،منوها إلى أن الدولة تعمل حاليا على تعديل قانون الثروة المعدنية لهذا الغرض وتنمية صناعة المحاجر وتنظيمها.

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