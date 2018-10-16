ضبط 4 أشخاص قبل تهريب كميات كبيرة من عقاقير طبية خارج مصر

نجحت مديرية أمن جنوب سيناء بالاشتراك مع قطاع الأمن العام من ضبط 4 أشخاص حال قيامهم بإعداد كمية من العقاقير الطبية تمهيدًا لتهريبها خارج البلاد.



وردت معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة ثانٍ شرم الشيخ (بجنوب سيناء) مفادها تواجد بعض الأشخاص الغرباء داخل إحدى الشقق السكنية بإحدى القرى بدائرة القسم عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع فرع الأمن العام تم استهدافهم وضبطهم، وهم كل من "محمود م. أ"- 28 سنة مدير صيدلية، كائنة بدائرة القسم، مقيم بمحافظة الجيزة و"كريم م. م"- 29 سنة سائق و"عبدالرحمن ز. ى"- 25 سنة و"سالم م. س"- 25 سنة (الثانى والثالث والرابع مقيمون بمحافظة المنوفية).



كما ضبط بحوزتهم (كمية من الأقراص لعقار طبى بلغت أكثر من 9 آلاف قرص، كمية من مسحوق بيج اللون لذات العقار تزن حوالى 500 جرام- 2500 أمبول لعقار طبى- كبريتات - مبلغ مالى - عملات أجنبية ومحلية).



بمناقشتهم أقروا بقيام المدعو "محمد م.ع" دكتور صيدلى - باستئجار الشقة محل الواقعة، وتكليفهم بالعمل لتفريغ شرائط العقار، وسحقها وإعادة تعبيئها تمهيدًا لتهريبها خارج البلاد عن طريق أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

