ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

إفطار صحي لطالبات العريش بمناسبة يوم الغذاء العالمي

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 12:05 م
صدى البلد
احمد صالح
نظمت مدرسة الشهيد علاء الريس الثانوية للبنات بمدينة العريش شمال سيناء، إفطار صحي للطالبات اليوم الثلاثاء برعاية أستاذة عبير الصياد مديرة المدرسة وولاء صالح مسؤول البيئة والسكان.

وذلك في إطار احتفال منظمة الأغذية والزراعة في السادس عشر من أكتوبر من كلّ عامٍ بيوم الغذاء العالمي، وهو يوم تأسيس المنظمة عام 1945 ميلادي، وفي هذا اليوم تنظم أكثر من مئةٍ وخمسين بلدًا في جميع أنحاء العالم فعالياتٍ تُعزز الوعي والعمل على الصعيد العالمي من أجل من يعانون الجوع، من حيث الحاجة إلى ضمان الأمن الغذائي، والنظام الغذائي المغذي للجميع، ويُعدّ هذا اليوم فرصةً لإظهار الالتزام بتحقيق التنمية المستدامة، والقضاء على الجوع بحلول عام ٢٠٣٠م.

ترشيحاتنا

تباين آراء قراء صدى البلد حول مقترح استبدال عقوبة تعاطي الحشيش

7 أطعمة ومشروبات تساعد على خفض الضغط فور تناولها

80 ألف دولار فاتورة وجبة سمك وجمبري لفرد واحد

السيسي: لن ننسى مساهمة روسيا فى معركة مصر للبناء والتعمير

شاهد.. حنان شوقي في مولد السيد البدوي.. والمريدون يتجمعون حولها

إطلاق نارعلى جرار حاول اقتحام سفارة سرائيل في تركيا..فيديو

شاهد.. ماذا طلب الرئيس السيسي من أعضاء مجلس الاتحاد الروسي.. فيديو

الأهالي ربطوه بحبل غسيل.. حكاية شاب تنكر في زي منتقبة تقود موتوسيكل من أجل زوجة صديقه

شوقي غريب يكشف موعد ضم رمضان صبحي للمنتخب الأوليمبي

ابن كريستيانو رونالدو يسجل هدفين على طريقة والده.. فيديو

شاهد.. الصحة توضح حقيقة واقعة مصاب الإيدز بمستشفى المنيرة

موعد مباراة الأهلي والمصرية للاتصالات والقنوات الناقلة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads
ads
ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر غير متوقع لإطلالة وفاء الكيلاني فى تخاريف.. صور

طريق جديد لتأهيل الأطفال المعرضين للخطر في الشوارع

صدفة سعيدة ساقتها إلى التتويج.. ناريمان خالد تعيد مصر إلى مسابقة ملكة جمال الكون.. صور

معبد دوش بباريس معلم أثري يواجه شبح الاندثار.. أعمدة البهو تساقطت والجدران تآكلت بفعل الرمال

السجاد اليدوى .. موضة تجمع بين العبق والجمال

فيديو

مختار جمعة يعلن موعد افتتاح أكاديمية الأوقاف العلمية..فيديو
الأوقاف: تجديد الفتوى أمر حتمى لا مناص منه.. فيديو
خالد الحسيني: تنفيذ 50% من المشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة ..فيديو
بث مباشر.. انطلاق فعاليات المؤتمر العالمي لدار الإفتاء
ننشر أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم الثلاثاء.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تفعيل القرار الوزاري بمعاقبة المعلم بالسجن على ضرب الطلاب ؟

هل تؤيد تفعيل القرار الوزاري بمعاقبة المعلم بالسجن على ضرب الطلاب ؟