إفطار صحي لطالبات العريش بمناسبة يوم الغذاء العالمي

نظمت مدرسة الشهيد علاء الريس الثانوية للبنات بمدينة العريش شمال سيناء، إفطار صحي للطالبات اليوم الثلاثاء برعاية أستاذة عبير الصياد مديرة المدرسة وولاء صالح مسؤول البيئة والسكان.



وذلك في إطار احتفال منظمة الأغذية والزراعة في السادس عشر من أكتوبر من كلّ عامٍ بيوم الغذاء العالمي، وهو يوم تأسيس المنظمة عام 1945 ميلادي، وفي هذا اليوم تنظم أكثر من مئةٍ وخمسين بلدًا في جميع أنحاء العالم فعالياتٍ تُعزز الوعي والعمل على الصعيد العالمي من أجل من يعانون الجوع، من حيث الحاجة إلى ضمان الأمن الغذائي، والنظام الغذائي المغذي للجميع، ويُعدّ هذا اليوم فرصةً لإظهار الالتزام بتحقيق التنمية المستدامة، والقضاء على الجوع بحلول عام ٢٠٣٠م.