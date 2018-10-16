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ثقافة

وزير الآثار يكشف سبب توقف ترميم مسجد الظاهر بيبرس منذ 2011.. فيديو

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 12:09 م
صدى البلد
علاء المنياوي
كشف الدكتور خالد العناني وزير الآثار سبب توقف العمل في ترميم مسجد الظاهر بيبرس بالظاهر، وذلك منذ عام 2011.

وقال العناني خلال جولته بالمسجد اليوم الثلاثاء لاستئناف أعمال الترميم وإعادة الإعمار العمل توقف حينها بسبب الخلاف على نوعية الطوب المستخدم في الترميم.

وتابع العناني: تم حل هذا الخلاف وتمكنت اللجنة الدائمة للآثار بالعمل مع اللجان الوزارية الأخرى من حل المشكلة، ليتم استئناف العمل مرة أخرى، مؤكدا أن الأسعار تضاعفت حاليا 3 مرات عن ما كانت عليه في 2007 حينما بدأ مشروع الترميم.

من جانبه قال المهندس محسن صلاح رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، والذي رافق العناني في جولته مع السفير الكازاخستاني بالقاهرة: المقاولون العرب شركة الدولة، وما يهمنا هو إنجاز العمل أكثر من الخلاف على الأسعار.

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