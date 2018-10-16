مقتل وإصابة 3 جنود صوماليين في اشتباكات مع مسلحي حركة الشباب

لقي جندي واحد على الأقل حتفه فيما أصيب اثنان آخران؛ إثر اندلاع اشتباكات عنيفة مع مسلحي حركة "الشباب" في منطقة "شابيلي الوسطى" بالصومال.



وذكرت إذاعة "شابيلي" الصومالية، اليوم الثلاثاء، أن الاشتباكات اندلعت عقب قيام مجموعة من عناصر الحركة باقتحام نقطة تفتيش في جنوب بلدة "جوهر".



ولم يرد أي تعليق بعد من جانب حركة "الشباب" على هذا الهجوم.

