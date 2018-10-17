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أخبار العالم

ماكرون: فرنسا مستعدة للمساعدة في نزع الأسلحة النووية لكوريا الشمالية

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 12:56 ص
صدى البلد
أ ش أ
أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده مستعدة لمساعدة كوريا الشمالية في جهود نزع أسلحتها النووية.. لافتا إلى أنه يتعين على بيونج يانج أولا إبداء التزامات مفصلة ورغبة حقيقية في تفكيك ترسانتها النووية والباليستية.

ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية عن ماكرون إشارته - خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه في باريس - إلى الحاجة على الإبقاء على العقوبات الدولية على كوريا الشمالية بشكل كامل وقابل للتحقق منه ولا رجعة فيه.. قائلا "إننا مستعدون للوفاء بكل مهمة توكل لنا كدولة عضو دائم فى مجلس الأمن الدولي لتحقيق نزع السلاح النووي بشكل كامل وقابل للتحقق منه ولا رجعة فيه من كوريا الشمالية".

وفي بيان مشترك، أوضح الزعيمان أنهما اتفقا على إجراء حوار رفيع المستوى سنويا بين مسؤولي البلدين، إلى جانب محادثات التعاون الاقتصادي.. فيما دعا رئيس كوريا الجنوبية، ماكرون إلى زيارة رسمية لكوريا الجنوبية العام المقبل، وقبلها الرئيس الفرنسي.

وتعد قمة مون - ماكرون هي الثانية من نوعها منذ أن تولى الزعيمان السلطة في مايو 2017.

ومن المقرر أن يغادر الرئيس الكوري الجنوبي باريس مساء الثلاثاء متوجها إلى إيطاليا، حيث يقوم بزيارة رسمية لروما والفاتيكان.

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