الصحف الإماراتية: تأكيد إماراتي مصري على مواجهة داعمي الإرهاب.. ورفض عربي وإسلامي للحملة الظالمة على السعودية.. محمد بن راشد يدشن مشروعا مجانيا يخدم 50 مليون عربي

الفائزة بجائزة نوبل للسلام متحدثة رئيسية في مؤتمر الشارقة

تضاعف نسبة الأطفال المحرومين من اللقاحات في أمريكا

الاتحاد الأوروبي يعتمد نظامًا جديدًا للعقوبات بشأن الأسلحة الكيميائية

دوليا، ذكرت صحيفة "الإمارات اليوم" أن نسبة الأطفال المحرومين من اللقاحات في أمريكا تضاعفت 4 مرات خلال 17 عامًا، وأضافت أن أعدادا قليلة لكن متزايدة، من الأطفال في الولايات المتحدة، لا يتلقون بعضًا من اللقاحات التي تنصح بها منظمة الصحة العالمية أو ربما كلها. وقد تضاعفت أربع مرات نسبة الأطفال الذين تبلغ أعمارهم أقل من عامين، خلال السنوات الـ17 الماضية (منذ عام 2001)، حسب المعلومات الاتحادية التي تم نشرها يوم الخميس الماضي.





وأضافت أنه وبصورة إجمالية، فإن معدلات التلقيح تظل مرتفعة، ولم تتغير كثيرًا على المستوى الوطني، لكنْ ثمة تقريرين نشرتهما مراكز السيطرة والوقاية من الأمراض، حول التلقيح في مرحلتي ما قبل المدرسة والروضة، سلطا الضوء على القلق المتزايد بين مسئولي الصحة، حول الأطفال الذين لا يحصلون على أي حماية ضرورية ضد الأمراض، التي يمكن الوقاية منها عن طريق اللقاحات، مثل أمراض الحصبة، والسعال الديكي، وأمراض أخرى معدية تصيب الأطفال.

تصدرت الأخبار المحلية الصحف الإماراتية الصادرة اليوم، الثلاثاء، بالإضافة لمتابعة للقضايا الإقليمية والدولية التى تهم الرأي العام الإماراتي.ففي البداية، قالت صحيفة "البيان" إن نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي محمد بن راشد يدشن مشروعًا تعليميًا مجانيًا يخدم 50 مليون طالب عربي، وأوضحت أن مدينة جميرا بدبي تشهد حفل إطلاق مشروع تعليمي إلكتروني جديد، يعد أول مخرجات مشروع محمد بن راشد للتعليم الإلكتروني العربي، وتم الإعلان عن مشروع "مدرسة" الإلكتروني الذي يوفر 5000 درسًا تعليميًا بالفيديو بشكل مجاني في مواد العلوم والرياضيات لـ 50 مليون طالب في الوطن العربي، ويندرج تحت مبادرة تحدي الترجمة.وفي شأن آخر، ذكرت صحيفة "الوطن" أن الفائزة بجائزة نوبل للسلام نادية مراد ستكون متحدثة رئيسية في مؤتمر الاستثمار في المستقبل، حيث أعلنت مؤسسة "القلب الكبير"، المؤسسة الإنسانية العالمية المعنية بمساعدة اللاجئين والمحتاجين حول العالم عن استضافة الناشطة العراقية نادية مراد، الفائزة بجائزة نوبل للسلام 2018 في الدورة الثالثة من مؤتمر "الاستثمار في المستقبل"، الذي يقام في 24 و25 أكتوبر الجاري في مركز الجواهر للمناسبات والفعاليات، في الشارقة بدولة الإمارات، وتأتي مشاركة نادية مراد في المؤتمر الذي يقام برعاية الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقرينته، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة "القلب الكبير"، أول فعالية رسمية تشارك فيها مراد بعد حصولها على جائزة نوبل للسلام من الأكاديمية الملكية السويدية، ويمثل المؤتمر الذي يحمل شعار "الشباب، تحديات الأزمات وفرص التنمية" منبرًا مثاليًا للشابة الأيزيدية لمشاركة الشباب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تجربتها في الانتصار على الأسر الذي تعرضت له من قبل جماعة "داعش" التي اجتاحت بلدتها، وفي تحويل معاناتها إلى درس في الكفاح والصبر والأمل، حيث أكدت مراد بعد تسلمها الجائزة أن فوزها يلهم النساء والشباب ضحايا الصراعات والنزاعات حول العالم، بحقيقة أن الكراهية والحقد لا يقتلان الأمل وأن العالم يقف إلى جانب المظلومين ويناصرهم على تخطي الصعوبات.وعربيا، قالت صحيفة "البيان" إن هناك تأكيدا إماراتيا مصريا على مواجهة داعمي الإرهاب، وأضافت أن الإمارات ومصر أكدت الاستمرار في التنسيق المشترك ضمن إطار جهود مجموعة الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب لمواجهة الحكومات والأطراف والجماعات الداعمة للإرهاب، كما أكدتا أهمية تنسيق الجهود مع السعودية والبحرين للتصدي للتحركات الساعية لتقويض وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة والتدخل في شئون دول الجوار، فيما بحث الجانبان خلال أعمال الدورة الثالثة للمشاورات السياسية، القضايا ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها قضية الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة، والانتهاكات الإيرانية وتدخلاتها في الشئون الداخلية للدول العربية، ومكافحة التطرف والإرهاب، واختتمت أمس في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي بأبوظبي أعمال الدورة الثالثة للمشاورات السياسية بين الإمارات ومصر على مستوى كبار المسئولين التي انطلقت أمس الأول، الأحد، وترأس وفد دولة الإمارات أحمد عبد الرحمن الجرمن، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشئون حقوق الإنسان والقانون الدولي، فيما ترأس وفد مصر الدكتور محمد عبد الستار البدري، مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، وبحضور عدد من المسئولين من وزارتي خارجية البلدين الشقيقين، وفي بداية الاجتماع، وجّه أحمد الجرمن الشكر للجانب المصري على تلبية الدعوة لمواصلة المشاورات السياسية المعمقة بين البلدين، بما يعكس العلاقات الثنائية المتميزة على مستوى القيادة وعلى مستوى المسئولين في جميع الوزارات والمؤسسات بين الجانبين.وعلى صعيد أزمة اختفاء الصحفي جمال خاشقجي، قالت صحيفة "الخليج" إن هناك رفضا عربيا وإسلاميا متواصل للحملة الظالمة على الرياض، ويوجد ارتياح أمريكيا للتحقيق السعودي التركي بشأن خاشقجي، وأضافت أن خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز تلقى، أمس، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تم خلاله بحث مستجدات الأحداث في المنطقة واستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وقد أثنى الرئيس الأمريكي على سير التعاون السعودي التركي المشترك في التحقيق في قضية اختفاء خاشقجي وحرص قيادة المملكة على استجلاء جميعالحقائق المتعلقة بذلك، كما أعلن ترامب أن وزير خارجيته مايك بومبيو توجه إلى الرياض لمتابعة المستجدات، وفي غضون ذلك، تواصلت بيانات التضامن العربية والإسلامية مع الرياض في وجه الحملة التي تستهدفها.وكانت الأغلبية العظمى بين الآباء، في شتى أنحاء الولايات المتحدة، يلقحون أطفالهم، ويتبع البرنامج الذي تنصح به السلطات الصحية في الدولة، من أجل الممارسات الأساسية للوقاية من الأمراض. لكن التزايد الملحوظ في التشكك باللقاحات ورفضها، أوجد مجتمعات من الأطفال غير الملقحين، الذين يكونون أكثر عرضة للأمراض، كما أنهم يشكلون مخاطر صحية كبيرة على العامة.وفي شأن آخر، قالت صحيفة "الوطن" إن الاتحاد الأوروبي يعتمد نظامًا جديدًا للعقوبات بشأن الأسلحة الكيميائية، حيث اعتمد مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أمس في لكسمبورج نظاما جديدا لتدابير تقييدية للتصدي لاستخدام الأسلحة الكيميائية وانتشارها، وذكر الوزراء الأوروبيون في بيان أن هذا القرار هو متابعة مباشرة لنتائج المجلس الأوروبي في 28 يونيو 2018، وسيكون بوسع الاتحاد الأوروبي الآن فرض عقوبات على الأشخاص والكيانات المشاركين في تطوير واستخدام الأسلحة الكيميائية في أي مكان بغض النظر عن جنسيتهم وموقعهم.وتستهدف التدابير التقييدية الأشخاص والكيانات المسئولة مباشرة عن تطوير واستخدام الأسلحة الكيميائية، وكذلك أولئك الذين يقدمون الدعم المالي والتقني أو المادي والذين يساعدونهم أو يشجعونهم أو يرتبطون بهم، وتشمل العقوبات حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي وتجميد الأصول للأشخاص وتجميد الأصول للكيانات، بالإضافة إلى منع الأشخاص والهيئات التابعة للاتحاد الأوروبي من توفير الأموال للأطراف المدرجة في القائمة، وأكد الاتحاد الأوروبي أن هذه الخطوة تدعم الحظر العالمي للأسلحة الكيميائية على النحو المنصوص عليه في اتفاقية الأسلحة الكيميائية في ظل خلفية تزايد الهجمات الكيميائية في أنحاء مختلفة من العالم.