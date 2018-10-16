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أخبار البلد

الرئيس السيسي يؤكد في موسكو حرص مصر على تعزيز العلاقات مع روسيا

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 11:33 ص
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
أ ش أ
سجل الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة تحية وتقدير صباح اليوم الثلاثاء في سجل الزيارات بمجلس الفيدرالية الروسي، الذي يعد الغرفة العليا بالبرلمان الروسي.

وقال الرئيس في كلمته بسجل الزيارات إنه لمن دواعي سروري ان أزور اليوم مقر مجلس الفيدرالية الروسي الذي ساهم بدور بارز في إثراء الحياة السياسية في جمهورية روسيا الاتحادية، وأود في هذه المناسبة ان أؤكد حرصي على تعزيز الروابط التاريخية الممتدة بين بلدينا منذ عقود، وأتطلع إلى أن تمثل هذه الزيارة خطوة جديدة على طريق توثيق الصداقة التي طالما جمعت بين الشعبين المصري والروسي، والارتقاء خلال المرحلة القادمة بالتعاون المشترك في كافة المجالات إلى آفاق أرحب بما فيها التواصل والتفاعل بين برلماني البلدين الصديقين، وبما فيه صالح لشعبينا وبلدينا مع خالص الشكر والتقدير على حفاوة الاستقبال وأصدق التمنيات لجمهورية روسيا الاتحادية بالخير وبمزيد من التقدم والازدهار. 

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