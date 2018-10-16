الاستثمار: تلقينا طلبات لضخ استثمارات أجنبية ببنى سويف والفيوم والعاشر

أكد محسن عادل رئيس الهيئة العامة للاستثمار أن الفترة القادمة ستشهد اجتماعا مشتركا مع رئيس هيئة التنمية الصناعية المهندس أحمد عبد الرازق مع أعضاء غرفة مواد البناء لمناقشة مشاكل توافر الأراضي الصناعية ونقصها من بعض المناطق الصناعية، إضافة إلى ارتفاع أسعارها، وفقا لشكاوى بعض المستثمرين فى هذا الشأن.





وأضاف عادل خلال اجتماعه بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات اليوم أننا نسعى إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية فى السوق المصرى لتصنيع مواد الخام بدلا من تصديرها، لافتا إلى أن هناك لجنة مشتركة بين وزارة المالية ووزارة الاستثمار لحل مشاكل المستثمرين، فيما يتعلق بالضرائب.



