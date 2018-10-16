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حوادث

إزالة 33 حالة تعد على الرقعة الزراعية بالشرقية

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 11:33 ص
صورة أرشيفية - إزالة
صورة أرشيفية - إزالة
وائل شاهين
شنت مديرية أمن الشرقية، بالاشتراك مع مديرية الزراعة ومراكز المدن بالمحافظة، حملة لإزالة التعديات على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة، أسفرت عن تنفيذ 33 حالة تعد عليها.

تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بتنفيذ 33 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة بالاشتراك مع مديرية الزراعة ومراكز المدن.

وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة لهم، وجار اخطار النيابة العامة التى تولت التحقيقات.

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