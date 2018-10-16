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أخبار البلد

تباين آراء قراء صدى البلد حول مقترح استبدال عقوبة تعاطي الحشيش

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 11:40 ص
تعاطي الحشيش - ارشيفية
تعاطي الحشيش - ارشيفية
على صالح

أكد قراء موقع «صدى البلد» تأييدهم لمقترح مشروع القانون الجديد الذي أعلن عن إعداده النائب جون طلعت عضو مجلس النواب، تمهيدا لتقديمه إلى مجلس النواب، بشأن إلغاء عقوبة تعاطى المخدرات، واستبدالها بعلاج المتعاطين داخل المصحات العلاجية لعلاج الادمان.

ووفقا لنتائج الاستطلاع الذي أجراه الموقع بطرح تساؤل لقرائه مفاده «هل تؤيد مقترح برلماني باستبدال عقوبة تعاطي الحشيش بالعلاج النفسي؟».. أكد 51 في المائة من القراء تأييدهم للمقترح، فيما عارض الفكرة 44 %، فيما أبدى 5% عدم اكتراثهم.

وكان المقترح قد أثار ردود فعل متباينة أيضا داخل مجلس النواب ذاته، إذ ذهب المؤيدون إلى أن الانفاقات التي تتكبدها الدولة، ممثلة فى «وزارة التضامن» تشمل ميزانيات ضخمة تصل لملايين على حملات التوعية والإعلانات بمخاطر الإدمان

كما أن الدولة تتحمل أيضا تكلفة باهظة لحبس المتعاطين بالسجون ممثلة في توفير المأكل والمشرب وغيرها من تكاليف الرعاية والترحيل، ويعتبرون أن توجيه تلك الميزانيات لعلاج مدمني الحشيش سيكون أفضل.

فيما ذهب المعارضون إلى فكرة أن مشروع القانون تلغي وجوب تطبيق العقوبة المنصوص عليها بالمادة (34) من قانون العقوبات، وان تقديم مشروع القانون قد يهدد من بزيادة معدلات التعاطى بسبب أن المتعاطي قد يامن العقاب بسبب تعطيل المقترح لعقوبة تعاطى المخدرات، ما يجعل تداول المخدر بصورة أكبر، وفقا للمخاوف المتوقعة.

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هل تؤيد مقترح برلماني باستبدال عقوبة تعاطي الحشيش بالعلاج النفسي؟

هل تؤيد مقترح برلماني باستبدال عقوبة تعاطي الحشيش بالعلاج النفسي؟