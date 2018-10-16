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تعليم

معلمان يعتديان على طالبين في أسيوط.. وقرار من المحافظ بشأنهما

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 12:10 م
صدى البلد
إيهاب عمر
وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، بضرورة تطبيق لائحة الانضباط المدرسي رقم 287 لسنة 2016 وعدم الحياد عنها في معالجة سلوكيات الطلاب داخل المدارس والتصدي لأي حالة عنف داخل المدارس. 

وأكد بيان صادر من مديرية التربية والتعليم بأسيوط، أن اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، صدق على مذكرة مديرية التربية والتعليم، بوقف كل من ماجد رزق الله بباوي، معلم أول فصل بمدرسة الشيخ أحمد أبو حسين الابتدائية المشتركة التابعة لإدارة ساحل سليم التعليمية لمدة شهر أو انتهاء التحقيقات أيهما أقرب، وذلك لما نُسب إليه من إصابة التلميذة "نورا يوسف هارون" المقيدة بالصف الخامس الابتدائى فى أعلى حاجب عينيها. 

وقرر وقف مصطفى محمود سيد، معلم تربية رياضية بمدرسة نجع سبع الابتدائية المشتركة التابعة لإدارة أسيوط التعليمية لمدة ثلاثة أشهر أو انتهاء التحقيقات أيهما أقرب؛ وذلك لما نسب إليه نتيجة تعديه بالضرب بخرطوم مياه على التلميذ "إسلام أحمد محمد" المقيد بالصف السادس الابتدائي، ما أدى إلى إصابة التلميذ في عينه اليمنى وتورمها. 

ومن جهة أخرى اجتمعت بالأمس لجنة حماية الطفل بأسيوط والمجلس القومي للأمومة والطفولة وقاما برفع مذكرة إلى مديرية التربية والتعليم لحصر جميع حالات التعدي والعنف بمختلف مدارس المحافظة منذ بدء العام الدراسي وإخطار لجنة حماية الطفل بعدد حالات البلاغات التي تلقتها المديرية.

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