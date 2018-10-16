ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

جينفير لوبيز وليدي جاجا تتألقان في حفل مجلة Elle بكاليفورنيا.. صور

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 06:37 م
صدى البلد
شروق إبراهيم
حرص عدد من نجمات هوليوود، على حضور حفل Women in Hollywood الذي أقامته مجلة Elle، في ولاية كاليفورنيا الأمريكية مساء أمس الاثنين.

وخطفت الأنظار النجمة العالمية ليدي جاجا بارتدائها بدلة من ستايل الرجالي.

واختارت تشارلز ثيرون اطلالة قريبة منها بارتدائها معطف أحمر كاروهات.

وكان ضمن الحضور النجمة العالمية جينفير لوبيز التي ظهرت وهي تواسي ليدي جاجا عندما أجهشت بالبكاء خلال كلمتها في الحفل.

واختارت جينفير لوبيز الظهور بفستان محتشم مع تسريحة شعر الكحكة ولمسات المكياج البسيطة.
جينفير لوبيز وليدي جاجا تتألقان في حفل مجلة Elle بكاليفورنيا.. صور
جينفير لوبيز وليدي جاجا تتألقان في حفل مجلة Elle بكاليفورنيا.. صور
جينفير لوبيز وليدي جاجا تتألقان في حفل مجلة Elle بكاليفورنيا.. صور
جينفير لوبيز وليدي جاجا تتألقان في حفل مجلة Elle بكاليفورنيا.. صور
جينفير لوبيز وليدي جاجا تتألقان في حفل مجلة Elle بكاليفورنيا.. صور

ترشيحاتنا

الشرطة التركية تطلق النار على سائق جرار حاول الاحتجاج أمام سفارة إسرائيل

قرار عاجل من الجهاز الفني لمنتخب مصر بعد الفوز على سوازيلاند

تعرف على علاقة سعاد نصر باستقالة نجل أحمد عبد الوارث من عمله

في ذكرى رحيله.. هذه الفنانة خطبها سعيد أبو بكر وانفصل عنها سريعا

أول رد فعل إيراني بعد اختطاف 14 من الحرس الثوري ونقلهم لباكستان

Huawei تطلق Mate 20 رسميا.. المواصفات والسعر.. فيديو وصور

تعرف على أجر عبد الحليم حافظ في فيلم الوسادة الخالية

قلق إسرائيلي من مساعي مصر لمنع نقل السفارة الأسترالية إلى القدس المحتلة

صحيفة إسرائيلية: بعد قضية خاشقجي.. تركيا تخشى قطع العلاقات مع السعودية.. أردوغان فقد القدرة على مواجهة المملكة خوفا على نفوذه.. وحجم الاستثمارات السعودية بتركيا يبلغ ملياري دولار

شاهد.. إيفانكا ترامب تتألق بتنورة بيضاء.. وهذه تكلفتها

80 ألف دولار فاتورة وجبة سمك وجمبري لفرد واحد

هنشرب حشيش والحكومة تعالجنا.. إلغاء عقوبة تعاطي المخدرات بين الرأي والتشريع

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إليسا تخطف الأنظار بإطلالة كلاسيكية .. صور

مدير رالي الجامعات يكشف كواليس صناعة الطلاب 9 سيارات كهربائية.. صور

صدى البلد يرصد جولة رئيس الوزراء بكلية الهندسة جامعة بورسعيد

والي: الإرادة السياسية تدعم تحسين الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة

رايات وفود الطرق الصوفية ترفرف باحتفالات مولد السيد البدوي.. صور وفيديو

فيديو

محلل روسي: سياسة السيسي الخارجية تتميز بالاتزان والذكاء.. فيديو
متحدث الوزراء: جهود لتوسيع قاعدة المستثمرين في مصر
طارق فهمي: زيارة السيسي لروسيا تتزامن مع الذكرى 75 للعلاقات الثنائية
منتخب مصر يضرب سوازيلاند بثنائية في تصفيات أمم أفريقيا 2019..فيديو
دنيا عبد العزيز لـ صدى البلد: أستعد لمسلسل 45 حلقة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تفعيل القرار الوزاري بمعاقبة المعلم بالسجن على ضرب الطلاب ؟

هل تؤيد تفعيل القرار الوزاري بمعاقبة المعلم بالسجن على ضرب الطلاب ؟