جينفير لوبيز وليدي جاجا تتألقان في حفل مجلة Elle بكاليفورنيا.. صور

حرص عدد من نجمات هوليوود، على حضور حفل Women in Hollywood الذي أقامته مجلة Elle، في ولاية كاليفورنيا الأمريكية مساء أمس الاثنين.



وخطفت الأنظار النجمة العالمية ليدي جاجا بارتدائها بدلة من ستايل الرجالي.



واختارت تشارلز ثيرون اطلالة قريبة منها بارتدائها معطف أحمر كاروهات.



وكان ضمن الحضور النجمة العالمية جينفير لوبيز التي ظهرت وهي تواسي ليدي جاجا عندما أجهشت بالبكاء خلال كلمتها في الحفل.



واختارت جينفير لوبيز الظهور بفستان محتشم مع تسريحة شعر الكحكة ولمسات المكياج البسيطة.