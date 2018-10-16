محلل سياسي: زيارة السيسي لروسيا عوائدها استراتيجية

قال المحلل السياسي هشام البقلى ، إن توقيت زيارة الرئيس السيسي لروسيا مهم فى ظل المتغيرات التى تشهدها المنطقة ، مشيرًا إلى أنها تهدف للتنسيق بين الجانبين فى الملف السورى وتحديدا إدلب وتأكيد الجانب المصري أنه لا بديل عن الحل السياسي لإنهاء الأزمة السورية دون التطرق لحلول عسكرية.



وأوضح "البقلى"، فى تصريحات لـ"صدى البلد "، أن توقيت الزيارة يأتي أيضا قبيل تنفيذ العقوبات الأمريكية على إيران وروسيا فى 4 نوفمبر المقبل وسيكون محل نقاش بين الزعيمين السيسى وبوتين فضلًا عن مناقشة ملفات المنطقة بما فيها الملف الفلسطيني ومكافحة الإرهاب .



ولفت "المحلل السياسي"، إلى قضايا محل نقاش وتهم الجانب المصرى أهمها التتنسيق الأمنى فى ملف مكافحة الإرهاب ، والإستراتيجى فى إمداد مصر بمنظومات الدفاع الروسية المتطورة .



وأعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف سيلتقيان بالرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم، لبحث آفاق التعاون الثنائي، ومناقشة تنفيذ المشاريع المشتركة.



ووفقا لوكالة تاس الروسية للأنباء، قال بيسكوف إن اللقاء لن يكون رسميا حيث ستعقد المحادثات الرسمية لاحقا في مدينة سوتشي، غدا الأربعاء، وستتناول القضايا الرئيسية لتوسيع التعاون الثنائي ومناقشة الأحداث الدولية، وكذلك من المتوقع توقيع العديد من الاتفاقيات بعد المحادثات.

