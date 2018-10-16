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أصل الحكاية

حسين الشحات.. إصابة محمد صلاح تمنح فرصة العمر لـ المظلوم دوليا

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 11:40 ص
صدى البلد
أحمد سالم
لم تخالف أوامره كرة القدم التي دأبت على الإذعان لموهبته والتسليم بمهاراته، والسكون في الشبك وفقا لأهوائه وتوجيهاته، لكن قميص منتخب مصر ما زال عصيا على الأهلاوي ابن المقاصة.

حسين الشحات اللاعب الاستثنائي في الدوري المصري، والمتوهج في العين الإماراتي الذي حاز لقب الأفضلية فيه خلال موسمه الأول، بات اليوم أمام فرصة مواتية ليظهر إلى الجمهور بقميص المنتخب كقائد أساسي لهجوم مصر في مباراة مضمونة نسبيا لأبناء أجيري.

حسين الشحات.. إصابة
المستوى المتصاعد لنجم المقاصة السابق الذي يجيد اللعب في مركز الظهير الأيمن هجوما ودفاعا، ومركز صانع الألعاب فضلا عن قدراته التهديفية العالية، منحه فرص الاحتراف في نادي العين الإماراتي والاستدعاء في معسكرات المنتخب غير أن المشاركات القليلة حالت دون تألقه مع الفراعنة.

الفرص التي منحها له كوبر كانت قليلة للغاية، إحداها الدفع به في مباراة تجريبية أمام اليونان في التحضيرات لكأس العالم، حيث اتسمت المباراة بالجوانب التكتيكية المعقدة والطابع الدفاعي ما أثر على أداء المهاجمين ولم تكن الفرصة سانحة لتألق الشحات.
حسين الشحات.. إصابة
الجميع اتفق على أن المدرب الأرجنتيني ظلم الشحات بـ خطته الدفاعية، وظلمه بعدم استدعائه لقائمة المنتخب المشاركة في كأس العالم، وربما كانت نتائج المنتخب المخيبة للآمال والخروج من مرحلة المجموعات بدون أي نقطة، نتيجة حتمية لاستبعاد لاعبين مميزين أمثال الشحات.

الشحات لم يلعب لأي من القطبين، لكنه يحظى بحب كبير وجماهيرية واسعة في مصر، خاصة من جمهور القلعة الحمراء الذي يعتبره منتميا للأهلى بوجدانه وأهوائه، حتى أن اللاعب لم يخف ذلك عن الصحافة ولم ينكر أن حلمه هو اللعب للأهلي مستقبلا.
حسين الشحات.. إصابة
ولأن حسين الشحات يلعب الكرة من أجل الحب والإنتماء، رفض اللاعب مبلغا خياليا للانتقال لنادي بيراميدز المصري مطلع الموسم الحالي، محتفظا برغبته في اللعب للأهلي فقط في مصر حال عودته، فهل يستجيب مسؤولو القلعة الحمراء ؟.

تقارير صحفية تقول إن أجيري استقر على الدفع بالشحات أساسيا بديلا لـ صلاح في مباراة اليوم أمام أي سواتيني أو سوازيلاند سابقا، فهل ينجح الشحات في فرض نفسه كبديل قوي لنجم ليفربول الإنجليزي، أو إقناع المكسيكي بالتواجد في مراكز جانبية لصلاح اعتمادا على قدراته في المراوغة والتمرير والتهديف.

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