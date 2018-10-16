خبير مياه دولي: مصر ستتعرض لموجة جفاف وانخفاض للطاقة بوجود سد النهضة

قال الدكتور اريس جيورجاكاكوس مدير معهد الموارد المائية بجورجيا وعضو اللجنة الوطنية لتنمية وتقييم المناخ، إن مصر ستتعرض للكثير من خسائر المياه بوجود سد النهضة.





وأشار جيورجاكاكوس في كلمته خلال الجلسة الفنية لحوكمة المياه عبر الحدود وتقسيم المنافع، ضمن فعاليات ثالث أيام أسبوع القاهرة للمياه، أن المنظومة المائية في القارة الأفريقية ستتعرض للضغط إذا تم إعمال السد لصالح إثيوبيا فقط، لافتا إلى أن مصر ستتعرض لنسبة جفاف أكثر بسبب عمليات البخر.





وأوضح عضو اللجنة الوطنية لتنمية وتقييم المناخ أنه سيكون هناك انخفاض في منسوب المياه بسبب سد النهضة، لافتا إلى أن السودان سيكون لديها بعض الحصانة نتيجة بعض الأمطار.





وأكد على أن الطاقة أيضا ستنخفض في مصر، نتيجة سد النهارده، مشيرا إلى ضرورة أن تعطي إثيوبيا مصر أمانا وضمانا بالنسبة للمياه والطاقة في حالة استكمالها سد النهضة.





وأضاف أنه يجب مشاركة المزايا والخسائر وضرورة تحديد الخطة الأساسية بدقة، والتعاون المشترك بين دول حوض النيل للحديث عن المياه التي ستقل من حصص المياه، وكيف سيتم خفض الاحتياجات حتى لا يتم كسر المنظومة المائية.





وتابع: "اعتقد انه من الممكن الوصول إلى اتفاقية ترضي جميع الأطراف من خلال التشاور والحوار، يجب النظر حول ما سيحدث في المستقبل".