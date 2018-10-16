محافظ أسيوط: تطوير وتجميل ميدان المجذوب مروريا وجماليا

أعلن اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط عن الانتهاء من وضع المقترح والتصور النهائى لتطوير وتجميل وتشجير ميدان المجذوب بحى غرب أسيوط، تمهيدا لبدء التنفيذ الفعلى على الطبيعة ولتسهيل الحركة المروربة بالمنطقة وصناعة نقطة مضيئة بالمنطقة التى كانت تعانى زحاما مروريًا وإهمالًا شديدًا



وذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير وتجميل الميادين والحدائق والمتنزهات مشيدًا بالمشاركة المجتمعية والتعاون المثمر بين المحافظة وجامعة أسيوط ونقابة المهندسين فى تطوير ميدان المجذوب والمحطة كمرحلة أولى لتطوير ميادين المحافظة.



جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع لجنة تطوير الميادين والحدائق بالمحافظة لبحث الإجراءات التنفيذية لتطوير ميدان المجذوب وعمل دراسة شاملة للحركة المرورية بالميدان لتخفيف الزحام وتحقيق السيولة المرورية للسيارات والمارة بحضور المهندس محمد عبد الجليل النجار سكرتير عام المحافظة والمهندس نبيل الطيبى السكرتير العام المساعد والعميد أشرف مرسى مدير إدارة المرور والدكتور نوبى محمد سيد عميد كلية الهندسة والدكتور وجدى رفعت عميد كلية التربية النوعية والمهندس عبد الحكيم عليان نقيب المهندسين وعبد الرؤوف النمر القائم بأعمال رئيس حى غرب وبعض شباب نقابة المهندسين.



وناشد المحافظ شباب الفنانين وخريجى كليات الهندسة من الموهوبين بضرورة المشاركة المجتمعية ووضع دراسة للتخطيط المرورى لبعض ميادين المحافظة بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية ومراعاة البعد الجمالى للميادين وتحقيق السيولة المرورية مشيدا بالمبادرة الكريمة التى اطلقها اللواء اركان حرب توفيق خالد سعيد قائد المنطقة الجنوبية العسكرية بتطوير ميدان أم البطل 2 أسفل كوبرى الواسطى وفقا للتخطيط والتجميل الذى تقره لجنة التطوير بالتنسيق مع الجهات الشريكة وذلك تفعيلا لدور المشاركة المجتمعية فى خطط التنمية مشيرا الى التجربة الناجحة التى تبنتها المحافظة وبدأت فى تنفيذها لرفع كفاءة الحدائق العامة والمتنزهات وفتحها للجمهور بالمجان ومنها ممشى أهل مصر السياحى على ترعة الابراهيمية وحدائق الايمان والوليدية والفردوس ومرسى حورس والحديقة العامة أسفل كوبرى فيصل بالإضافة الى حدائق ناصر بأبو تيج و5 حدائق عامة بمركز ديروط وباقى مراكز المحافظة.



وأستعرض الدكتور نوبى محمد سيد والدكتور وجدى رفعت المقترح النهائى لتجميل ميدان المجذوب والذى يتكون من مجسم يعبر عن شمس الحضارة المصرية القديمة ومئذنة تحمل الطابع الإسلامى للمنطقة وهرم عراقة مصر القديمة وقناطر المجذوب بالاضافة الى السيولة المرورية التى يحققها التطوير بالميدان وزراعة الاشجار وعمل الأرصفة والدهانات وذلك تحت إشراف وإعداد فريق مكون من أساتذة كليات الهندسة والتربية النوعية ونقابة المهندسين والتخطيط المرورى للدكتور حسن يونس وتصميم المجسم للدكتور وجدى رفعت.