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رياضة

مجموعة مصر.. تونس تواجه النيجر في جولة حسم التأهل لأمم أفريقيا

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 12:12 م
صدى البلد
يحل منتخب تونس ضيفا على نظيره منتخب النيجر في المباراة المقرر لها أن تقام اليوم الثلاثاء بالساعة الخامسة مساءً على ملعب جنرال سيتي كونتش وذلك في إطار منافسات الجولة الرابعة للمجموعة العاشرة وذلك بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

ويسعى منتخب تونس بقيادة مدربه فوزي البنزرتي لتحقيق الفوز على منتخب النيجر، لضمان التأهل لبطولة الأمم الأفريقية، قبل نهاية التصفيات بجولتين.

ويفتقد منتخب نسور قرطاج لجهود لاعبه غيلان الشعلاني بسبب الإيقاف، بعدما تعرض للطرد في المباراة الماضية أمام النيجر التي انتهت بفوز نسور قرطاج بهدف دون رد.

ويتصدر منتخب تونس جدول ترتيب المجموعة العاشرة بـ9 نقطة، ويحل منتخب مصر ثانيًا بـ 6 نقاط، وسوازيلاند ثالثًا بنقطة وحيده، والنيجر رابعًا بنفس الرصيد.

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