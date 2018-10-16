رئيس المحلة يوجه بعمل دراسة ميدانية لكل منشأة طبية للتخلص من النفايات.. صور

وجه اللواء ناصر طه رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، بعمل دراسة ميدانية لكل منشأة طبية على مستوى مركز ومدينة المحلة، للتخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة، وذلك بمشاركة وتعاون الصحة ومجلس المدينة ومنظمات المجتمع المدني.





جاء ذلك على خلفية الاجتماع الذي عقده رئيس مدينة المحلة، اليوم بمكتبه، مع الدكتور السيد قاعود مدير إدارة صحة ثان المحلة، ومدير العلاج الحر بالإدارة، بشأن هذا الصدد.





وشدد رئيس مدينة المحلة على ضرورة فصل المخلفات الطبية الخطرة، عن النفايات العادية، وإلزام جميع المنشآت الطبية على التعاقد في النقل الأمن، لتلك النفايات، وتحرير محاضر بيئة فورية لكل المنشآت المخالفة، نظرا لخطورتها على الصحة العامة للمواطنين.



