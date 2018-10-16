أكاديمية البحث العلمي: جائزة مالية لأفضل مقطع فيديو لحل مشكلة بطريقة مبتكرة

أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، ولأول مرة، عن مسابقة غير تقليدية لاختيار أفضل مقطع فيديو عن الابتكارات المجتمعية غير التقليدية، مؤكدة على كل من لديه القدرة على الإبداع ويريد أن يسارع بالاشتراك فى هذه المسابقة، تصوير فيديو بطريقة شيقة مبتكرة لأى مشكلة تم حلها بطريقة غير مألوفة وبأبسط الوسائل، علي أن لا تزيد مدة الفيديو عن دقيقتين من خلال التليفون الخاص ثم رفعها على اليوتيوب، ويتم ارسال اللينك الخاص بالفيديو ووضعه داخل الاستمارة من خلال الموقع الرسمى للأكاديمية على الرابط التالي tp://forms.asrt.sci.eg/photography، وذلك اعتبارًا من اليوم على أن يكون آخر موعد للتسجيل والمشاركة فى المسابقة هو 30 أكتوبر 2018.





وأشارت الأكاديمية في بيان لها، إلى أنه سيتم مشاهدة الفيديوهات وتقييمها من جهات متخصصة، واختيار أفضل فيديو وسيعرض فى معرض القاهرة الدولى الخامس للابتكار 2018، وسيحصل صاحبه على مكافأة مالية، والذي تنظمه أكاديمية البحث العلمي في نوفمبر من كل عام، وسيعقد هذا العام خلال الفترة من 8 وحتى 9 نوفمبر 2018 بأرض المعارض بقاعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.





وأضافت الأكاديمية، أنها تسعى جاهدة لتوفير مكان للمبتكرين أصحاب الحلول، والأفكار الجديدة المبتكرة التى تساهم فى حل المشكلات الملحة والضاغطة ومساعدتهم على تنفيذ وتسويق ابتكاراتهم ومشاريعهم، كتصميم منتج جديد يعمل على تصنيعه مجموعة عمل كبيرة، أو ابتكار جديد يزيد ويحسن من إنتاجية مصنعًا ما، أو ابتكار ينقذ المجتمع من مشكلة يواجهها بصورة يومية وذلك بهدف الارتقاء بمستوي الإبداع في مصر، واستغلال الابتكار لحل المشكلات ونظرًا لوجود تحديات كثيرة في المجتمع والصناعة لا يستطيع أصحابها التوصل لحلول لها.



