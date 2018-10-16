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هبوط أرضي بشارع الجلاء بمدينة مطاي بالمنيا

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 12:13 م
مدينة مطاي
مدينة مطاي
ايمن رياض
تعرض جزء من طريق شارع الجلاء بحي شرق المدينة بمطاي بالمنيا أمام مسجد الشيخ عبد المنعم الحبشي بمدينة مطاي لانهيار جزئي من وسط الطريق.

وعلى الفور قام أحد المواطنين بإخطار رئيس مركز مطاي اللواء ناصر فتحي عبد السلام،هاتفيا، والذي سارع بالتواجد في المكان لمتابعة البلاغ بحضور المهندس علي محمد كويس نائب رئيس المركز.

وعلي الفور قام رئيس المركز بالاتصال بالجهات المعنية ( الطرق والغاز الطبيعي والكهرباء وشبكة المياه والصرف الصحي ومصلحة التليفونات والمرور والشرطة) بمطاي وتم إبلاغ غرفة عمليات المحافظة.

وتم تشكيل لجنة لفحص ومعاينة الهبوط الأرضي بالطريق لمعرفة الأسباب التي أدت لذلك مكونة من عضو من كل جهة من الجهات السابق ذكرها.

وحضر اللواء أحمد جبريل سكرتير مساعد محافظة المنيا للمتابعة والاطمئنان على عدم توسع الانهيار.

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