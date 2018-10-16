نادي هيئة تدريس جامعة الأزهر يكرم محافظ أسيوط

كرم مجلس إدارة نادي أعضاء هيئة تدريس جامعة الأزهر فرع أسيوط برئاسة الدكتور محمود شعلان،اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط تقديرا على جهوده وتواصله الجماهيرى مع كافة قطاعات المجتمع للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين وحل المشاكل وتذليل العقبات لاستكمال مشروعات التنمية والبناء وفتح قنوات اتصال مباشر بين مؤسسات المجتمع والجهات التنفيذية بالمحافظة وبخاصة جامعة الأزهر بكلياتها المختلفة.





وقدم أعضاء مجلس الإدارة للوزير المحافظ درع النادى وذلك بحضور المهندس محمد عبد الجليل النجار سكرتير عام المحافظة وأعضاء مجلس إدارة النادى.





وأشاد محافظ أسيوط – خلال الاجتماع – على الدور الذى تلعبه جامعة الأزهر العريقة بفروعها المختلفة فى التنمية المجتمعية وبناء الانسان للدفع بعجلة التنمية الى الامام مشيرا إلى التعاون الذى تم بين المحافظة وجامعة الأزهر لميكنة الموارد البشرية بالمحافظة وتقديم الاستشارات الفنية لمختلف مشاريع المحافظة والمساعدة فى تحقيق برامج التنمية المستدامة وتفعيل المشاركة المجتمعية،مؤكدا أهمية المبادرات التى تطلقها جامعة الازهر لمواجهة الأفكار الهدامة والتطرف ومحاربة العنف من خلال نشر المبادىء والقيم والأفكار الوسطية لرسالة الإسلام السمحة وتوعية الشباب وتوجيههم نحو البناء والعمل لخدمة وطننا الغالى مصر.



