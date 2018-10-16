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تعليم

مسئول التربية الخاصة بالتعليم تزور مدرسة الأمل للصم بالعباسية.. صور

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 01:13 م
صدى البلد
ياســـمين بدوي
تفقدت اليوم الثلاثاء الدكتورة هالة عبد السلام مدير الإدارة المركزية للتربية الخاصة والموهوبين بوزارة التربية والتعليم، مدرسة الأمل للصم بالعباسية، حيث تابعت عبد السلام انتظام سير العملية التعليمية بفصول المدرسة وتأكدت من إلتزام المدرسة بكافة تعليمات الوزارة ، كما تحاورت مع الطلاب.

ورافق عبد السلام خلال زيارتها التفقدية اليوم، الدكتور عبد الستار شعبان مدير عام تنمية التربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد قامت بتدريب 22 ألف معلم على كيفية التعامل مع طلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، بعد توقيع بروتوكول وزارة الاتصالات خاص بالتكنولوجيا.

مسئول التربية الخاصة بالتعليم تزور مدرسة الأمل للصم بالعباسية.. صور
مسئول التربية الخاصة بالتعليم تزور مدرسة الأمل للصم بالعباسية.. صور
مسئول التربية الخاصة بالتعليم تزور مدرسة الأمل للصم بالعباسية.. صور
مسئول التربية الخاصة بالتعليم تزور مدرسة الأمل للصم بالعباسية.. صور

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