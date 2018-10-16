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أخبار العالم

نتنياهو في أزمة بعد وفاة كبير محامي تحقيقات الفساد ضده

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 01:10 م
صدى البلد
سمر صالح
ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أن "جاكوب وينروث"، كبير محامي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في تحقيقات الفساد ضده توفي اليوم، الثلاثاء، فجأة عن عمر ناهز 71 عامًا.

وقالت الصحيفة إنه بعد موت "جاكوب وينروث" سيصبح وضع نتنياهو صعبا ومحرجا في قضايا الفساد الموجهة ضده، لأن وينروث يعتبر كبير محامي نتنياهو وأكثر المحامين شهرة في إسرائيل بسبب مهاراته الفريدة وعلاقاته مع القضاة وكبار المسئولين مثل المدعي العام أفيشاي ماندلبليت.

وأوضحت "جيروزاليم بوست" أن وينروث كان مريضًا لفترة طويلة وظهر ذلك بشكل واضح في المقابلات التي أجراها نيابةً عن رئيس الوزراء خلال العام الماضي، ولكن لم تكن هناك مؤشرات على أن نهايته كانت وشيكة.

وكان من المفترض أن يبدأ وينروث بالدفاع عن سارة نتنياهو في جلسة 7 أكتوبر الجاري لكنه انسحب قبل أيام من ذلك، بسبب مرضه.

ونجح وينروث في تبرئة وزير الدفاع أفيجدور ليبرمان في قضية سفير بيلاروسيا بعام 2013، كما نجح في إقناع النيابة العامة في ذلك الوقت بإسقاط قضية فساد أكبر ضد ليبرمان.

كما دافع واينروث عن الرئيس الإسرائيلي السابق عيزر وايزمان والوزير رفائيل إيتان ومئير شطريت ومجموعة متنوعة من كبار المسئولين الآخرين، في قضايا فساد كبرى، ونجح في تبرئتهم.

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