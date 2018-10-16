تفاصيل تدهور حالة سيلينا جوميز النفسية وتعرضها للانهيار العصبي

كشفت مجلة "بيبول" الأمريكية عن أن النجمة العالمية سيلينا جوميز بدأت تشعر بأزمتها النفسية الاخيرة منذ أن عرض حبيبها السابق النجم العالمي جاستين بيبر الزواج على خطيبته هايلي بالدوين.



وأكدت المجلة الأمريكية أن سيلينا لا زالت تحب بيبر رغم انفصالهما، خاصة أنها شخصية رقيقة وحساسة أصيبت بالانهيار العصبي مع اقتراب موعد حفل زفاف بيبر وهايلي.



وأشارت بيبول إلى أن سيلينا جوميز مرت بحالة اكتئاب منذ عام عندما خضعت لعملية نقل كلى، وكانت تعاني كثيرا عندما انفصلت عن بيبر وتحسنت عندما عادت اليه فهو حب حياتها ولا تستطيع نسيانه.



جدير بالذكر، أن سيلينا اصيبت بالانهيار العصبي، الخميس الماضي، وتم نقلها لاحد المستشفيات في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.