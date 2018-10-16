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أخبار البلد

رئيس الوزراء يتفقد مستشفى بورفؤاد المركزي ببورسعيد

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 01:06 م
صدى البلد
محمود مطاوع و محمد غزاوي
زار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اليوم، مستشفى بورفؤاد المركزي، يرافقه وزيرا التنمية المحلية، والصحة، ومحافظ بورسعيد، حيث تعرف عن قرب عن الخدمات الطبية المقدمة بالمستشفى. 

واستمع "مدبولي"، إلى شرح عن الخدمات الطبية التي تُقدم في المستشفى، وفي هذا الإطار أشار مسئولو المستشفى إلى أن مستشفى "بور فؤاد المركزي" تضم 10 تخصصات هي "الباطنة، والغسيل الكلوي، والجراحة، وأمراض النساء، والأطفال، والعظام، والأنف والأذن"، فضلًا عن أقسام التخدير والعناية المركزة. 

وأضاف المسئولون أنه يوجد بالمستشفى 28 سريرًا مجانيا، و16 سريرًا اقتصاديًا، و12 سرير عناية مركزة، و4 حضانات، و21 سرير استقبال، كما تضم المستشفى أجهزة للأشعة العادية والموجات فوق الصوتية، والمناظير والأشعة المقطعية وأجهزة رسم قلب وماموجرام، وتبلغ القوى البشرية العاملة في المستشفى 492 من ضمنهم أطباء بشريون وأطباء أسنان وأطباء علاج طبيعي وصيدلي وهيئة التمريض والإداريون وأخصائيو تغذية. 

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