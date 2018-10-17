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فن

مسيرة الإسباني باكو دى لوثيا في احتفالية كبرى بأوبرا القاهرة والإسكندرية

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 01:55 ص
صدى البلد
أ ش أ
تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، احتفالية فنية كبري بالتعاون مع معهد ثرابانتاس الإسباني، في ذكرى عازف الجيتار والمؤلف الموسيقى الإسباني المعروف (باكو دى لوثيا) في الثامنة مساء اليوم الأربعاء بالمسرح الصغير، وغدا الخميس بدار أوبرا الإسكندرية "مسرح سيد درويش".

وتتضمن الاحتفالية عرض فيلم تسجيلى بعنوان (المسيرة) إخراج نجله كارو سانشيز وسيناريو ابنته كاسيلدا سانشيز، ويتناول الفيلم، الحائز على جائزة جويا كأحسن فيلم تسجيلي عام 2015 ، إحدى جولات عبقري الجيتار ومتابعته عن قرب وحيانه الشخصية وأعماله الفنية.

كما تتضمن الاحتفالية فقرات فنية أداء عازف الجيتار أنطونيو سانشيت وعازف الهارمونيكا أنطونيو سيرانو اللذان شاركا الفنان (باكو) مسيرته الموسيقية،حيث سيعزفان بعضا من اهم مؤلفاته منهاأغنية حب ، بالارياس وزرياب بالإضافة إلى مؤلفاتهما منها ذاكرتى ودراسات هارمونيكية.

يذكر أن الفنان ( باكو دى لوثيا) يعد واحدا من أشهر فنانى الفلامنكو فى العالم وكان متميزا أيضا فى الأنواع الموسيقية الأخري كالجاز والموسيقى الكلاسيكية ،وهو من مواليد الجزيرة الخضراء بمقاطعة قادس جنوب أسبانيا عام 1947 وتوفى عام 2014.

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