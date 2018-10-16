الكهرباء: الانتهاء من أول مفاعل نووى وتشغيله فى 2026.. فيديو

قال أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن محطة الضبعة النووية حلم يداعب المصريين، لافتًا إلى أن إشارة البدء انطلقت فى عام 2017 بحضور الرئيسين المصري والروسي.



وأضاف المتحدث باسم وزارة الكهرباء، لفضائية "إكسترا نيوز"، أن الحلم ينطوي على أكثر من مفاعل كل واحد بإجمالى 1200 ميجا وات، مشيرًا إلى أنه ستكون هناك طفرة كبيرة جدًا فى الفترة المقبلة لأن المشروع سينتج الطاقة النووية والطاقة الكهربائية.



وأوضح أنه سيتم الانتهاء من أول مفاعل وتشغيله فى 2026، وسيتم تشغيل الباقى تباعًا حتى عام 2028، مفيدًا بأنه جار التعاقد مع الشركات لتنفيذ مراحل المشروع.

