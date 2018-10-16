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فن

غدا.. عرض كدبة بيضا في دور السينما

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 02:44 م
صدى البلد
شيري نبيل
تطرح شركة الإخوة المتحدين، غدا، الاربعاء، في دور العرض المصرية، بالاتفاق مع شركة "إيبلا" المنتجة، فيلم "كدبة بيضا"، على أن يتم عرضه في باقي دول الوطن العربي يوم الخميس ١٨ من اكتوبر الجاري.

وأعربت مخرجة الفيلم السورية نور أرناؤوط عن سعادتها الكبيرة بأن تكون بدايتها السينمائية داخل السوق المصري الذي تعتبره الأبرز عربيا.

وعن كونها اختارت فيلما كوميديًا كبداية لها عكس المخرجين الآخرين الذين قد يفضلون أن تكون بدايتهم بأفلام يستطيعون فيها إبراز قدراتهم الإخراجية أكثر، قالت إنها لا تهتم بتصنيف الأفلام، فهي تهتم فقط بأن تحكي قصة.

وأشارت إلى أنها صاحبة فكرة الفيلم، حيث كتبتها باللغة الإنجليزية وجلست مع السيناريست المصري لؤي السيد الذي قام بكتابة السيناريو والحوار باللهجة المصرية.

وعن عرض فيلمها في مصر أكدت أنها تشعر بالتوتر وخصوصا أنها قد استغرقت وقتا طويلا في كتابة وتنفيذ الفيلم ليخرج بالصورة التي تتمناها، مبدية حماسها لعرضه في مصر وفخورة بكونها المخرجة السورية الأولى التي تقدم فيلما تجاريا مصريا.

"كدبة بيضا" فكرة وإخراج السورية نور أرناؤوط، سيناريو وحوار لؤي السيد وبطولة كل من ناهد السباعي، محمد سلام، هالة فاخر وعدد من النجوم الأمريكيين، منهم المصري سامي الشيخ وألكسندرا جروسي، إليشيا دي، بريت كولين، وبيث برودريك، وإنتاج "إيبلا مصر للإنتاج السينمائي".

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