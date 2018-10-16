نهال نبيل تستعد لطرح أغنية كان واحشني

تستعد الفنانة نهال نبيل لطرح أغنية جديدة بعنوان "كان واحشني" الأيام القليلة القادمة، حيث طرحت البرومو الخاص بها على القناة الرسمية بموقع "يوتيوب".



يذكر أن من أبرز أعمال نهال نبيل الفنية كانت تتر مسلسل "سارة" للفنانة حنان ترك "وبنحبك يا دنيا بجد"، وكانت آخر أعمالها فيديو كليب أغنية "تفاصيل حياتي" من كلمات هشام صادق، وألحان وتوزيع محمد عاطف الحلو، وإخراجها، والتي قامت بطرحها العام الماضي.